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    • Глушаков: «Тренер должен давать молодым палкой по башке, чтобы «звезду» не ловили»

    Глушаков: «Тренер должен давать молодым палкой по башке, чтобы «звезду» не ловили»

    Полузащитник Денис Глушаков поделился видением, как нужно воспитывать молодых игроков.

    – Сергей Юран говорил, что наши молодые футболисты разбалованные. Они быстро ловят звезду?

    – Есть много нюансов – например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле, а еще тренер – старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы «звезду» не ловили молодые.

    – Вам давали палкой по башке?

    – Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни – я прислушивался к ним. Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не «звезду» ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат.

    • 36-летний Глушаков сейчас свободный агент.
    • Последним его клубом был «Пари НН».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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