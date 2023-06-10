Глушаков: «Тренер должен давать молодым палкой по башке, чтобы «звезду» не ловили»

Полузащитник Денис Глушаков поделился видением, как нужно воспитывать молодых игроков.

– Сергей Юран говорил, что наши молодые футболисты разбалованные. Они быстро ловят звезду?

– Есть много нюансов – например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле, а еще тренер – старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы «звезду» не ловили молодые.

– Вам давали палкой по башке?

– Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни – я прислушивался к ним. Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не «звезду» ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат.