Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Это его личная жизнь. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала Салихова.