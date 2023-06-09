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    Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы

    Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Это его личная жизнь. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала Салихова.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3163

      шахта Заполярная 3 минуты назад

      От чего немытых так бесит Зарема, да от того, что не скажет все не в бровь, а в глаз и правда. А у немытых медведев, родимов... и все п**дешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +763

      dim29 13 минут назад

      Красиво под-ла.

      2
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      ...
      Рейтинг: +320

      RedMaksim97 > dim29 11 минут назад

      Дзюбу?

      0
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      Рейтинг: +12259

      BRO_football 32 минуты назад

      А Зарема и первый слив тщательно изучила, и второй тоже. Понравился ей Дзюба. Не то что её старикашка Федун.

      1
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      Рейтинг: -121

      diamondfan 32 минуты назад

      Зарема ШЛЮХА ДРОЧЕННАЯ!

      1
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      Рейтинг: +320

      RedMaksim97 1 час назад

      Зарема голых,дрочущих мужиков смотрит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1511

      Болотоход 1 час назад

      позор газпрому! от туда корешки

      3
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      Рейтинг: +4176

      Kollljan 1 час назад

      Вообще-то, Дзюба воспитанник Спартака.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      dim29 > Kollljan 11 минут назад

      А Азмун чей воспитаник.ведь именно он судя по видео его научил

      1
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      Рейтинг: +18099

      Barmaleushka 1 час назад

      А-ха-ха ! Уровень эскортицы - ясли/сад горшковый .

      2
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      Рейтинг: +42

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Зенит тут каким боком? Такие навыки могли и до Зенита появиться.

      2
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      Рейтинг: +3054

      Play 1 час назад

      Ребята, вы уже отдельный сайт запустите для постов о всех, кто высказался о Дзюбе. Про футбол новости будут когда?

      5
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      Рейтинг: +26

      врете вы все 2 часа назад

      Гыыы...подъе.бнула хорошо.

      5
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      Рейтинг: +320

      RedMaksim97 > врете вы все 44 минуты назад

      Она думает, что он сейчас «это» сделал в Локомотиве, а на самом деле эти видео старые и были сделаны в Зените её любимом

      0
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      Рейтинг: +15077

      Алексей З 2 часа назад

      Умничка !!!

      4
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