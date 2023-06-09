Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы

От чего немытых так бесит Зарема, да от того, что не скажет все не в бровь, а в глаз и правда. А у немытых медведев, родимов... и все п**дешь.
Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
«Это его личная жизнь. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала Салихова.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
- Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.
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