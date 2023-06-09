Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Это его личная жизнь. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», – сказала Салихова.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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