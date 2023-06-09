Кавазашвили высказался о сливе новых видео Дзюбы, упомянув Европу и США

Анзор Кавазашвили отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«У меня такое впечатление, что у Дзюбы с журналистами по всему миру есть договоренность повторять то, что нравится всей Европе – они с подсказкой великого нашего соседа США рекомендуют признавать однополые браки и делать из мальчика девочку. Мне смешно об этом говорить!

Получается, Артем идет в ногу со временем европейской политики и социальными национальными чертами многих стран мира!

Вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору «Локомотива». Мне смешно!» – заявил Кавазашвили.