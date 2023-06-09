Кавазашвили высказался о сливе новых видео Дзюбы, упомянув Европу и США

Анзор Кавазашвили отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
«У меня такое впечатление, что у Дзюбы с журналистами по всему миру есть договоренность повторять то, что нравится всей Европе – они с подсказкой великого нашего соседа США рекомендуют признавать однополые браки и делать из мальчика девочку. Мне смешно об этом говорить!
Получается, Артем идет в ногу со временем европейской политики и социальными национальными чертами многих стран мира!
Вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору «Локомотива». Мне смешно!» – заявил Кавазашвили.
- Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
- Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
- Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.
Источник: «РБ Спорт»