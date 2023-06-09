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    • Кавазашвили высказался о сливе новых видео Дзюбы, упомянув Европу и США

    Кавазашвили высказался о сливе новых видео Дзюбы, упомянув Европу и США

    Анзор Кавазашвили отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «У меня такое впечатление, что у Дзюбы с журналистами по всему миру есть договоренность повторять то, что нравится всей Европе – они с подсказкой великого нашего соседа США рекомендуют признавать однополые браки и делать из мальчика девочку. Мне смешно об этом говорить!

    Получается, Артем идет в ногу со временем европейской политики и социальными национальными чертами многих стран мира!

    Вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору «Локомотива». Мне смешно!» – заявил Кавазашвили.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      врете вы все 3 часа назад

      А чо Кавазашвили упомянул Европу и США, а Украину нет ? Там же "футболист записывал видео для девушки из Украины". Из недружественной страны девушка.Местами даже враждебной. Аааааааааа

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      Рейтинг: +4841

      fakeid 4 часа назад

      старый совсем из ума выжил

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