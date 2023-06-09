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    • Глушаков рассказал, с какого года деградирует российский футбол

    Глушаков рассказал, с какого года деградирует российский футбол

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков не считает, что деградацию футбола в России стоит связывать только с отстранением от международных турниров.

    – Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?

    – Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.

    Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно.

    • Россия принимала ЧМ-2018.
    • Сборная дошла до 1/4 финала турнира.
    • Глушаков пропустил чемпионат мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17671

      Garrincha58 1 час назад

      твой мозг деграградировал ещё с детства

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