Глушаков рассказал, с какого года деградирует российский футбол

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков не считает, что деградацию футбола в России стоит связывать только с отстранением от международных турниров.

– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?

– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.

Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно.