Глушаков рассказал, с какого года деградирует российский футбол

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков не считает, что деградацию футбола в России стоит связывать только с отстранением от международных турниров.
– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?
– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.
Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно.
- Россия принимала ЧМ-2018.
- Сборная дошла до 1/4 финала турнира.
- Глушаков пропустил чемпионат мира.
Источник: «РБ Спорт»