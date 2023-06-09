Радимов ответил на слова Заремы про мемуары

Владислав Радимов отреагировал на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.

Изначально Радимов призвал Зарему «отставить слезы по судейству».

Зарема в ответ назвала Радимова «запоребриковомым капитаном» и предположила, что тот пишет мемуары по хронологии ее жизни.

«Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары – это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, которым был свидетелем или участником, на парах по литературе это должны были объяснить.

Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней.

В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют ее мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», – написал Радимов в своем телеграм-канале.