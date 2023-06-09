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Радимов ответил на слова Заремы про мемуары

9 июня 2023, 13:36
5

Владислав Радимов отреагировал на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.

  • Изначально Радимов призвал Зарему «отставить слезы по судейству».
  • Зарема в ответ назвала Радимова «запоребриковомым капитаном» и предположила, что тот пишет мемуары по хронологии ее жизни.

«Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары – это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, которым был свидетелем или участником, на парах по литературе это должны были объяснить.

Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней.

В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют ее мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Салихова Зарема
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1686308002
Чукча не читатель, чукча - писатель-мемуарист !!!)))
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Krics
1686310177
Видно мама Буланова не хотела,а папа не старался, хуже бабы,ихмо.
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R_a_i_n
1686315050
Зарема трындычиха конечно еще та, но она баба, ей это свойственно. Буланов же мужик вроде. Буланов, ты мужик??
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Persona_non_Grata
1686322729
"Да ты, я вижу, холоп, не уймешься!" - "Вот же щучий сын, Буланов" !!! )))
Ответить
АлексМак
1686324869
Нормально ответил свино-овце
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