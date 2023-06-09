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    Радимов ответил на слова Заремы про мемуары

    Владислав Радимов отреагировал на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.

    • Изначально Радимов призвал Зарему «отставить слезы по судейству».
    • Зарема в ответ назвала Радимова «запоребриковомым капитаном» и предположила, что тот пишет мемуары по хронологии ее жизни.

    «Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары – это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, которым был свидетелем или участником, на парах по литературе это должны были объяснить.

    Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней.

    В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют ее мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2762

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      На панели она училась, а диплом ей сутенер купил. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14079

      R_a_i_n 2 часа назад

      Зарема трындычиха конечно еще та, но она баба, ей это свойственно. Буланов же мужик вроде. Буланов, ты мужик??

      0
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      Рейтинг: +164

      =Cпapтак= 2 часа назад

      вадик буланов не позорся уже пивная бочка)

      1
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      Рейтинг: +1074

      Krics 3 часа назад

      Видно мама Буланова не хотела,а папа не старался, хуже бабы,ихмо.

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      Рейтинг: +22775

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Чукча не читатель, чукча - писатель-мемуарист !!!)))

      1
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