Зарема отреагировала на обращение Радимова, назвав его «запоребриковомым капитаном»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила Владиславу Радимову.

Ранее экс-капитан «Зенита» призвал Зарему «отставить слезы по судейству».

Обсуждение касалось наказания капитана «Спартака» Георгия Джикии от КДК РФС.

Радимов указал на разный срок дисквалификации за аналогичные неправомерные действия.

«Радимов получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой. Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «Клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши.

«Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета», – сказала Зарема.