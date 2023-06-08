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    • Зарема отреагировала на обращение Радимова, назвав его «запоребриковомым капитаном»

    Зарема отреагировала на обращение Радимова, назвав его «запоребриковомым капитаном»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила Владиславу Радимову.

    • Ранее экс-капитан «Зенита» призвал Зарему «отставить слезы по судейству».
    • Обсуждение касалось наказания капитана «Спартака» Георгия Джикии от КДК РФС.
    • Радимов указал на разный срок дисквалификации за аналогичные неправомерные действия.

    «Радимов получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой. Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «Клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши.

    «Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета», – сказала Зарема.

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    Источник: Sport24

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    08.06.2023 23:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2241

      jek718875 10 минут назад

      Я такое слово не могу даже выговорить, а она его знает, маладест

      0
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 54 минуты назад

      "Пьяница мать - горе в семье" (с)

      0
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      Рейтинг: +4825

      fakeid 3 часа назад

      стыдно за зарембу

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