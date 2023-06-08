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    КДК вынес двойное наказание Джикии за оскорбление судьи

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил штраф и дисквалификацию за оскорбление судьи в матче с «Крыльями Советов».

    • Судья Алексей Амелин удалил Джикию за нецензурную брань в свой адрес.
    • Игроку грозила 4-матчевая дисквалификация.
    • Джикия – капитан «Спартака».

    «Джикия присутствовал на заседании. Мы запросили у судьи Амелина дополнительный рапорт, где он описал слова Джикии. Георгий подтвердил эти слова, но отметил, что они не имели адресного характера.

    Позже было установлено, что адресный характер всe же был. Джикия не извинялся перед судьeй, но после рекомендаций сказал, что сделает это.

    Мы учитывали, что Георгий никогда не получал прямых красных карточек. За оскорбительное поведение в отношения официального лица Джикия оштрафован на два матча РПЛ. Один матч – реальный, один – условный. Штраф – 250 000 рублей. Испытательный срок – один год», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +469

      Romeo 123 2 часа назад

      Давно пора отлучить от футбола джикию и соболева

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      Рейтинг: +22750

      Persona_non_Grata > Romeo 123 1 час назад

      Надо опираться на закон, а не на свои хотелки !!!

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      Рейтинг: +2845

      Nerlinger > Romeo 123 1 час назад

      И клизмить прилюдно

      0
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      Рейтинг: +33922

      oyabun 3 часа назад

      Джикия получил условку. Явка для отметки на тренировки в клуб обязательна.

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