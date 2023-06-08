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КДК вынес двойное наказание Джикии за оскорбление судьи

8 июня 2023, 15:16
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил штраф и дисквалификацию за оскорбление судьи в матче с «Крыльями Советов».

  • Судья Алексей Амелин удалил Джикию за нецензурную брань в свой адрес.
  • Игроку грозила 4-матчевая дисквалификация.
  • Джикия – капитан «Спартака».

«Джикия присутствовал на заседании. Мы запросили у судьи Амелина дополнительный рапорт, где он описал слова Джикии. Георгий подтвердил эти слова, но отметил, что они не имели адресного характера.

Позже было установлено, что адресный характер всe же был. Джикия не извинялся перед судьeй, но после рекомендаций сказал, что сделает это.

Мы учитывали, что Георгий никогда не получал прямых красных карточек. За оскорбительное поведение в отношения официального лица Джикия оштрафован на два матча РПЛ. Один матч – реальный, один – условный. Штраф – 250 000 рублей. Испытательный срок – один год», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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oyabun
1686229274
Джикия получил условку. Явка для отметки на тренировки в клуб обязательна.
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Romeo 123
1686232763
Давно пора отлучить от футбола джикию и соболева
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АКС-74У
1686242585
Легко отделался
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alefreddy
1686245826
плюс явка с повинной
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