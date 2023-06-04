Джикии грозит четырехматчевая дисквалификация

Защитник «Спартака» Георгий Джикия накануне был удален со скамейки запасных в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Судья Алексей Амелин написал в протоколе, что игрок наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. За это по регламенту полагается дисквалификация до четырех матчей и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.