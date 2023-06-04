Джикии грозит четырехматчевая дисквалификация

Смотря что, - он сказал.
Одно дело нецензурная брань, а другое - это оскорбление в нецензурной форме лексикона.
Но ведь там, в том матче Джикия, прежде чем получить жёлтую, а потом после своих слов и красную, выбегал на поле и опять же ругался. Так что всё по делу и по регламенту.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия накануне был удален со скамейки запасных в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
Судья Алексей Амелин написал в протоколе, что игрок наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. За это по регламенту полагается дисквалификация до четырех матчей и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
- Таким образом, «Спартак» точно начнет следующий сезон РПЛ без Джикии и форварда Александра Соболева.