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    Джикии грозит четырехматчевая дисквалификация

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия накануне был удален со скамейки запасных в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

    Судья Алексей Амелин написал в протоколе, что игрок наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. За это по регламенту полагается дисквалификация до четырех матчей и штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

    • Таким образом, «Спартак» точно начнет следующий сезон РПЛ без Джикии и форварда Александра Соболева.

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    Источник: РПЛ

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    04.06.2023 08:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +580

      eugen-han 19 часов назад

      Смотря что, - он сказал.
      Одно дело нецензурная брань, а другое - это оскорбление в нецензурной форме лексикона.
      Но ведь там, в том матче Джикия, прежде чем получить жёлтую, а потом после своих слов и красную, выбегал на поле и опять же ругался. Так что всё по делу и по регламенту.

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      Рейтинг: +9808

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Да , он уже , не в основе !
      Для Спартака - это плюс !

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      Рейтинг: +14980

      Алексей З 22 часа назад

      Штрафовать идиотов по полной программе.
      Ну 4 матча это перебор, всё же не на поле было, хотя спартаковцев всегда по полной наказывают.
      Очень любят нас в ЭСК , да и похоже оплачивается это неплохо.

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      Рейтинг: +1188

      SLADE2019 22 часа назад

      Очень хорошо, невелика беда.

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      Рейтинг: +33909

      oyabun 22 часа назад

      Вот они результаты отсутствия дисциплины в команде - по 4 матча пропуска в новом сезона от основных игроков Соболева и Джикии.

      2
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania > oyabun 16 часов назад

      что характерно - Джикия и Соболев одним клубом в медиалиге управляют, pzdc

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      Рейтинг: +17645

      Garrincha58 23 часа назад

      так кто же его посадит он же памятник

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      Рейтинг: +58

      Купа Купыч > Garrincha58 21 час назад

      закусывать надо.

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