Радимов обратился к Зареме по теме судейства

Владислав Радимов отреагировал на наказание капитана «Спартака» Георгия Джикии от КДК РФС.

«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей в почти 20 лет:

18 мая 2004: Дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на 5 матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова

8 мая 2023: Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра (один – условно)

Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за нее уже наказывают не так строго! КДК – неисправимы!

Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятерку» выписывал, пора уже отставить слезы по судейству после такого», – написал Радимов в своем телеграм-канале.