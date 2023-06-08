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Радимов обратился к Зареме по теме судейства

8 июня 2023, 22:44
4

Владислав Радимов отреагировал на наказание капитана «Спартака» Георгия Джикии от КДК РФС.

«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей в почти 20 лет:

18 мая 2004: Дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на 5 матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова

8 мая 2023: Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра (один – условно)

Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за нее уже наказывают не так строго! КДК – неисправимы!

Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятерку» выписывал, пора уже отставить слезы по судейству после такого», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Радимов Владислав Салихова Зарема
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1686254738
Буланов хуже Мостового... Тот хоть в карьере игрока показал класс... Буланов показывает класс только в пистапольстве...
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erybov1965
1686256053
Радимов пусть лучше напомнит всем несколько случаев за чемпионат в период с 2019 по 2023 гг,чтобы судья принял решение против Зенита и это повлияло на результат.Вот и поймем изменилось ли что-то в судействе и как.
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Persona_non_Grata
1686257200
А Радимову, чем к словам других цепляться, пусть за своими репликами и суждениями последит - "Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт" - ну так как там на счет "ФАКТА" ?!!! Нет желания СВОИ слова прокомментировать ?!
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Barmaleushka
1686324744
А змеюка ушастая только желчью в ответ брызжит .
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