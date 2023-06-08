Зарема: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались»

Зарема Салихова прокомментировала дисквалификацию защитника «Спартака» Георгия Джикии за оскорбление судьи в матче с «Крыльями Советов»

«РФС, КДК довели ситуацию до такого с судейством, что уже капитан с бровки не выдерживает от эмоций. Это накопленный эффект.

Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Ошибались в сторону клуба, когда команда выиграла матч с разницей в два и три мяча.

А против «Спартака» – в матчах, где каждая ошибка была результативной. При этом в следующем сезоне ничего не изменится, профессиональнее судить не станут. Динамики нет», – сказала Салихова.