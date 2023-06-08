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  • Зарема: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались»

Зарема: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались»

8 июня 2023, 17:32
18

Зарема Салихова прокомментировала дисквалификацию защитника «Спартака» Георгия Джикии за оскорбление судьи в матче с «Крыльями Советов»

«РФС, КДК довели ситуацию до такого с судейством, что уже капитан с бровки не выдерживает от эмоций. Это накопленный эффект.

Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Ошибались в сторону клуба, когда команда выиграла матч с разницей в два и три мяча.

А против «Спартака» – в матчах, где каждая ошибка была результативной. При этом в следующем сезоне ничего не изменится, профессиональнее судить не станут. Динамики нет», – сказала Салихова.

  • КДК дисквалифицировал Джикию на одну игру РПЛ и еще на один матч – условно.
  • Спартаковца также оштрафовали на 250 000 рублей.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Салихова Зарема
Комментарии (18)
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Persona_non_Grata
1686234975
Всё как обычно - ни убавить, ни прибавить, точно в "яблочко" !!!
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Barmaleushka
1686236628
Зарема , не надо бла-бла .)))))))))))))))))
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Artemka444
1686236727
Варюжку свою закрыла бы!!!
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Вомбат
1686239444
Хочу подарить Бомбардиру идею, которая дорого стоит, а я ее дарю бесплатно. Попробуйте поигнорировать Зарему хотя бы месяц. И вы наверняка увидите, что за этот месяц ваш ресурс стали посещать не реже, а чаще. Вы думаете, что народ - стадо, падкое на желтизну, не любящее анализа, ненавидящее факты, но вы ощибаетесь. На самом деле народу надоели постоянные публикации чьих-то словесных испражнений. Народ с удовольствием что-нибудь нормальное почитал бы.
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lipatov32
1686243868
Её уже давно пора отправить щи варить!!! А не футболом заниматься!!!
Ответить
Михалыч1963
1686244238
Запахло дерьмом из помойки. Скотобаза проснулась .
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