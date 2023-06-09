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  • «Кто на что учился»: Глушаков резко ответил на вопрос о незаслуженных зарплатах футболистов

«Кто на что учился»: Глушаков резко ответил на вопрос о незаслуженных зарплатах футболистов

9 июня 2023, 13:01
4

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался об уровне зарплат в российском футболе.

– Зарплаты российских футболистов – они заслуженные или нет?

– Что значит незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом.

Наша работа – большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Глушаков Денис
Комментарии (4)
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erybov1965
1686307186
Все познается в сравнении.Возьмите зарплаты футболистов европейских чемпионатов,клубы которых также не "хватают звезд" в европейских кубках,как и наши и сравните среднюю зарплату игроков, с зарплатами в среднем по населению страны.И тогда сразу станет ясно,заслуженные зарплаты у наших футболистов или нет.А насчет "большого труда" футболистов,здесь тоже можно сравнить их работу с работой шахтера,металлурга и т.д.Мое мнение,что играть в футбол надо не только за деньги,но и очень любить вообще заниматься этим делом и тогда эта работа будет приносить радость,а не мучение на поле.
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AtticusFinch1
1686308763
Кто на что учился...так вы бл.ть играть научитесь,до 22 года какие успехи сборной,на клубном уровне?Сам футбол скучный, примитивный, давно в одном месте...Кто на что учился...а как попасть юному парню в клуб-только бабки, хочешь играть-плати. Ну и главное,видимо ковид ничему никого не учит,что все таки другие профессии куда важнее,чем пинать мячик по полю.Врачи, пожарники,да даже сантехник, чуть что сразу к ним,а недофутбол показывать,получая за это миллионы...да пошёл он на х.й! Детвора во дворе и то зрелищнее играет
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k611
1686310318
Просто масса людей в России живёт на весьма скромную зарплату и не может позволить себе купить квартиру, машину, возможность куда то съездить отдохнуть. А здесь прямо скажем не лучшие игроки живут на широкую ногу...
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Garrincha58
1686316273
Глушаков, а ты вообще учился????
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