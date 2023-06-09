«Кто на что учился»: Глушаков резко ответил на вопрос о незаслуженных зарплатах футболистов

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался об уровне зарплат в российском футболе.

– Зарплаты российских футболистов – они заслуженные или нет?

– Что значит незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом.

Наша работа – большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат.