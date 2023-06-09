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    • Глушаков сравнил себя с Месси: «Не снижаю к себе требования, работаю на тренировках»

    Глушаков сравнил себя с Месси: «Не снижаю к себе требования, работаю на тренировках»

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, мешает ли ему возраст играть в футбол.

    – Как вы до сих пор играете футбол? Вам 36 лет.

    – Почему я не должен играть? Мне 36 лет – и что? Месси же играет или Нобоа и другие. Если я физически не уступаю молодым и своим конкурентам, я буду играть! Не снижаю к себе требования, работаю на тренировках. Каждый год у меня плюс-минус килограмм веса уходит.

    Я вроде в нормальной форме, жира нет. В «Пари НН» я на первых строчках по жировой массе. Нормально я себя чувствую.

    – Тогда вам еще рано в Медиалигу.

    – Совмещать можно! Сейчас у меня контракт закончится с «Пари НН», можно будет и там форму поддерживать. Если ты будешь сидеть дома с папироской, конечно, закончишь карьеру. А если нормально питаться и двигаться везде – продолжишь играть.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6469

      Давид59 4 часа назад

      Месси как раз после ЧМ требования к себе явно снизил. Только что прошла новость, что он утренние тренировки в ПСЖ "не любил"

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