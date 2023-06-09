В Нидерландах рассказали, что у «Аякса» есть серьезные намерения по покупке Сперцяна

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна.

Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьезные намерения», – сказал Каптейнс.