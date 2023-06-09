В Нидерландах рассказали, что у «Аякса» есть серьезные намерения по покупке Сперцяна

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».
«Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна.
Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьезные намерения», – сказал Каптейнс.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»