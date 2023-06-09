Ибрагимович назвал символическую сборную из своих бывших одноклубников

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил сборную из своих бывших одноклубников. Фото опубликовал портал Barca Universal.
Стартовый состав: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Месси, Роналдиньо, Ибрагимович.
Запасные: Жулио Сезар, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф, Иньеста.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»