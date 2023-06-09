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    • Ибрагимович назвал символическую сборную из своих бывших одноклубников

    Ибрагимович назвал символическую сборную из своих бывших одноклубников

    Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил сборную из своих бывших одноклубников. Фото опубликовал портал Barca Universal.

    Стартовый состав: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Месси, Роналдиньо, Ибрагимович.

    Запасные: Жулио Сезар, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф, Иньеста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15055

      Алексей З 2 часа назад

      Сказочная "Банда".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24805

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В РПЛ 100% эта сборная боролась бы за выживание. )

      0
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