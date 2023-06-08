Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой на премии «Герои РПЛ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о встрече с Артемом Дзюбой.

– Как прошла ваша встреча с Дзюбой на премии РПЛ?

– Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Все хорошо». Все.

– Дзюба сказал, что топор войны между вами давно зарыт. Подтвердите?

– Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт?

– Но итог один – Дзюба в сборную так и не приехал.

– Еще раз: мы намеревались – да. А что там дальше было – другой вопрос. По разным причинам не смог приехать.