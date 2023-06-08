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    • Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой на премии «Герои РПЛ»

    Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой на премии «Герои РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о встрече с Артемом Дзюбой.

    – Как прошла ваша встреча с Дзюбой на премии РПЛ?

    – Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Все хорошо». Все.

    – Дзюба сказал, что топор войны между вами давно зарыт. Подтвердите?

    – Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт?

    – Но итог один – Дзюба в сборную так и не приехал.

    – Еще раз: мы намеревались – да. А что там дальше было – другой вопрос. По разным причинам не смог приехать.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола до бомбардирского рекорда команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1210

      SLADE2019 6 часов назад

      Будь я журналистом, никогда бы у него интервью не брал бы. Со стороны читаешь или смотришь, по роже заехать охота, а здесь один на один стоять с этим клоуном.

      2
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      Рейтинг: +92

      Лев Львов > SLADE2019 5 часов назад

      А я бы журналюге заехал!

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