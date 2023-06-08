Малком – восьмой игрок «Зенита», признанный лучшим футболистом сезона РПЛ

Вингер «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов. Таковы итоги опроса «СЭ».
Это восьмой представитель петербургского клуба, получивший соответствующую награду.
- Андрей Аршавин (2006)
- Константин Зырянов (2007)
- Данни (2010)
- Халк (2014/15)
- Артем Дзюба (2018/19 и 2019/20)
- Сердар Азмун (2020/21)
- Клаудиньо (2021/22)
- Малком (2022/23)
На счету «Зенита» рекордные 9 побед в опросе. 7 – у «Спартака», по 5 – у «Локомотива» и ЦСКА, 3 – у «Краснодара», по 1 – у «Динамо» и «Рубина».
Источник: «Спорт-Экспресс»