Малком – восьмой игрок «Зенита», признанный лучшим футболистом сезона РПЛ

Вингер «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов. Таковы итоги опроса «СЭ».

Это восьмой представитель петербургского клуба, получивший соответствующую награду.

На счету «Зенита» рекордные 9 побед в опросе. 7 – у «Спартака», по 5 – у «Локомотива» и ЦСКА, 3 – у «Краснодара», по 1 – у «Динамо» и «Рубина».