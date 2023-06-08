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    • Малком – восьмой игрок «Зенита», признанный лучшим футболистом сезона РПЛ

    Малком – восьмой игрок «Зенита», признанный лучшим футболистом сезона РПЛ

    Вингер «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов. Таковы итоги опроса «СЭ».

    Это восьмой представитель петербургского клуба, получивший соответствующую награду.

    На счету «Зенита» рекордные 9 побед в опросе. 7 – у «Спартака», по 5 – у «Локомотива» и ЦСКА, 3 – у «Краснодара», по 1 – у «Динамо» и «Рубина».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +450

      Боцман52 1 час назад

      "Это восьмой представитель петербургского клуба" и "На счету «Зенита» рекордные 9 побед в опросе" это как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Зенит всегда будет ПЕРВЫМ! Гыгыгы

      1
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