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    • Парфенов после разгрома «Родины» предложил журналисту поговорить один на один

    Парфенов после разгрома «Родины» предложил журналисту поговорить один на один

    Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов после первого переходного матча за место в РПЛ против «Пари НН» (0:3) не согласился с журналистом, что его команда во втором тайме мало била по воротам.

    «Насчет ударов с вами давайте поспорим. Я сейчас возьму статистику, удары были. Может быть, в створ не попадали.

    Если вы хотите со мной поагрессивнее поговорить, давайте все разойдутся, поговорим с вами с удовольствием», – сказал тренер.

    • Игра прошла на 4-м поле академии в Сокольниках.
    • Ответный матч – 10 июня в Нижнем Новгороде.
    • Для «Родины» это был дебютный сезон в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    07.06.2023 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4232

      Ziklop 9 часов назад

      думаю он не драку предлагал!
      вошли по беспределу, потому и проиграли, играли плохо много брака в передачах.

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