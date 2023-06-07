Парфенов после разгрома «Родины» предложил журналисту поговорить один на один

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов после первого переходного матча за место в РПЛ против «Пари НН» (0:3) не согласился с журналистом, что его команда во втором тайме мало била по воротам.

«Насчет ударов с вами давайте поспорим. Я сейчас возьму статистику, удары были. Может быть, в створ не попадали.

Если вы хотите со мной поагрессивнее поговорить, давайте все разойдутся, поговорим с вами с удовольствием», – сказал тренер.