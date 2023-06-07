Парфенов после разгрома «Родины» предложил журналисту поговорить один на один

думаю он не драку предлагал!
вошли по беспределу, потому и проиграли, играли плохо много брака в передачах.
Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов после первого переходного матча за место в РПЛ против «Пари НН» (0:3) не согласился с журналистом, что его команда во втором тайме мало била по воротам.
«Насчет ударов с вами давайте поспорим. Я сейчас возьму статистику, удары были. Может быть, в створ не попадали.
Если вы хотите со мной поагрессивнее поговорить, давайте все разойдутся, поговорим с вами с удовольствием», – сказал тренер.
- Игра прошла на 4-м поле академии в Сокольниках.
- Ответный матч – 10 июня в Нижнем Новгороде.
- Для «Родины» это был дебютный сезон в Первой лиге.