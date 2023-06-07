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    Смолов рассказал, что ему нравится в США

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о жизни в других странах.

    – Ты сказал, что хочешь поучиться в Америке. Три вещи, которые тебе больше всего нравятся там?

    – Я, кстати, не фанат Америки. Мне нравятся там образование, возможности для индивидуального предпринимательства и бизнеса, и мне нравятся свободные СМИ.

    – Можешь представить, что переезжаешь в Америку, хотя бы на время? Играешь в МЛС. Как хоккеисты российские делают.

    – Да. Потенциальный переезд в МЛС я рассматривал. Сейчас не рассматриваю, что перееду жить в Америку. Как сложится – не знаю.

    – Где бы ты хотел пожить, кроме Москвы, России?

    – Да много где.

    – Представь, что год можешь прожить в любой стране, забываем про карьеру – где?

    – В Японии. Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется.

    Настолько другое общество, мировоззрение, интересы. Очень все высокотехнологично, чисто. Я знаю специфику и особенности. Мне нравится японская кухня – суши и прочее. Мне кажется, классно.

    • 33-летний Смолов родился в Саратове.
    • Он играл в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
    • У Смолова в минувшем сезоне РПЛ 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    07.06.2023 21:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1746

      Кронштадт65 8 часов назад

      "Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется." как то странно звучит

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      Рейтинг: +2649

      serglider > Кронштадт65 38 минут назад

      А что вы собственно хотели от малообразованного футболера? Что бы высоко литературно изъясняться, нужно как минимум книги читать. А Смолов как думает так и говорит)))

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      Рейтинг: +2690

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      С его деньжищами в любой стране понравится жить. Гыгыгы

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