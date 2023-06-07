Смолов рассказал, что ему нравится в США

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о жизни в других странах.

– Ты сказал, что хочешь поучиться в Америке. Три вещи, которые тебе больше всего нравятся там?

– Я, кстати, не фанат Америки. Мне нравятся там образование, возможности для индивидуального предпринимательства и бизнеса, и мне нравятся свободные СМИ.

– Можешь представить, что переезжаешь в Америку, хотя бы на время? Играешь в МЛС. Как хоккеисты российские делают.

– Да. Потенциальный переезд в МЛС я рассматривал. Сейчас не рассматриваю, что перееду жить в Америку. Как сложится – не знаю.

– Где бы ты хотел пожить, кроме Москвы, России?

– Да много где.

– Представь, что год можешь прожить в любой стране, забываем про карьеру – где?

– В Японии. Очень классная высокотехнологичная страна. Я там не был, но очень хочется.

Настолько другое общество, мировоззрение, интересы. Очень все высокотехнологично, чисто. Я знаю специфику и особенности. Мне нравится японская кухня – суши и прочее. Мне кажется, классно.