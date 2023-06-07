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    • «Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье

    «Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье

    Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов перешел в «Краснодар».

    «Первым новичком «быков» в межсезонье станет полузащитник Александр Эктов

    «Краснодар» и «Оренбург» достигли соглашения о трансфере 27-летнего хавбека. Через несколько дней Александр Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Эктов забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 31 матче за «Краснодар» в минувшем сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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