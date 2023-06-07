«Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов перешел в «Краснодар».
«Первым новичком «быков» в межсезонье станет полузащитник Александр Эктов
«Краснодар» и «Оренбург» достигли соглашения о трансфере 27-летнего хавбека. Через несколько дней Александр Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.
- Эктов забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 31 матче за «Краснодар» в минувшем сезоне.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»