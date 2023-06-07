«Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов перешел в «Краснодар».

«Первым новичком «быков» в межсезонье станет полузащитник Александр Эктов

«Краснодар» и «Оренбург» достигли соглашения о трансфере 27-летнего хавбека. Через несколько дней Александр Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.