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    Сборная сезона РПЛ от Орлова

    Журналист Геннадий Орлов составил символическую сборную минувшего сезона РПЛ.

    Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

    Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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