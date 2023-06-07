Сборная сезона РПЛ от Орлова

Защитников выбирать особо не из чего. Бейл вызывает сомнения , а предложить некого.
Журналист Геннадий Орлов составил символическую сборную минувшего сезона РПЛ.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).
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