Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов ответил, сыграет ли еще за сборную России

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов не планирует больше играть за сборную России.

    «Сыграю ли я в своей карьере хоть еще один матч за сборную России? Нет. К сожалению, нет. Я с этой идеей простился. Опять же, в виду событий, которые происходят, я не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международный официальный уровень.

    В нынешних обстоятельствах я вижу смысл в привлечении большого количества молодых ребят, о которых уже будет понимание, что они из себя представляют к моменту, когда мы вернемся на международный уровень. У Артема Дзюбы мотивация вернуться – забить гол и побить рекорд, в его случае я могу это понять. В своем – я не очень вижу смысла.

    Что, если Валерий Карпин вызовет на какой-то важный товарищеский матч? Я уже разговаривал с Георгиевичем по этому поводу, когда эти товарищеские матчи только начинались. Я бы, наверное, отказался, при этом я не хочу, чтобы это выглядело так, будто мне безразлична судьба сборной. Просто искренне не вижу смысла. Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать сборную, и я надеюсь, что этот момент как можно скорее настанет. Я в тот момент уже, скорее всего, буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеется). Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч – что мне это даст?

    Очередной матч за сборную, какие-то минуты? Я лучше отдохну. Все болит, играю на уколах, чудес не бывает. Мне кажется, в моем возрасте гораздо важнее отдохнуть и подготовиться, чем поехать и сыграть за сборную против соперника не самого классного уровня. Но, опять же, не хочу никого оскорбить, все научились играть в футбол. Я смотрел матчи нашей сборной, Узбекистан – соперник хорошего уровня, играет достойно, и у нас нет преимущества. Поэтому лучше и вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что сборная Узбекистана – это другой уровень, не чемпионат России. На эти матчи нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше», – сказал Смолов.

    • Игрок дебютировал за сборную в 2012 году.
    • У Смолова за команду 45 матчей и 16 голов.
    • Игрок участвовал в ЧМ-2018, Евро-2016.

    Новости по теме
    «Ты подставил команду»: Смолов рассказал о конфликте с Габуловым на ЧМ-2018
    Смолов рассказал, сколько стоят его часы 1
    Смолов рассказал, как едва не сел в тюрьму: «Мы договорились»
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 