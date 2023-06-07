Смолов ответил, сыграет ли еще за сборную России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не планирует больше играть за сборную России.

«Сыграю ли я в своей карьере хоть еще один матч за сборную России? Нет. К сожалению, нет. Я с этой идеей простился. Опять же, в виду событий, которые происходят, я не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международный официальный уровень.

В нынешних обстоятельствах я вижу смысл в привлечении большого количества молодых ребят, о которых уже будет понимание, что они из себя представляют к моменту, когда мы вернемся на международный уровень. У Артема Дзюбы мотивация вернуться – забить гол и побить рекорд, в его случае я могу это понять. В своем – я не очень вижу смысла.

Что, если Валерий Карпин вызовет на какой-то важный товарищеский матч? Я уже разговаривал с Георгиевичем по этому поводу, когда эти товарищеские матчи только начинались. Я бы, наверное, отказался, при этом я не хочу, чтобы это выглядело так, будто мне безразлична судьба сборной. Просто искренне не вижу смысла. Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать сборную, и я надеюсь, что этот момент как можно скорее настанет. Я в тот момент уже, скорее всего, буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеется). Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч – что мне это даст?

Очередной матч за сборную, какие-то минуты? Я лучше отдохну. Все болит, играю на уколах, чудес не бывает. Мне кажется, в моем возрасте гораздо важнее отдохнуть и подготовиться, чем поехать и сыграть за сборную против соперника не самого классного уровня. Но, опять же, не хочу никого оскорбить, все научились играть в футбол. Я смотрел матчи нашей сборной, Узбекистан – соперник хорошего уровня, играет достойно, и у нас нет преимущества. Поэтому лучше и вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что сборная Узбекистана – это другой уровень, не чемпионат России. На эти матчи нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше», – сказал Смолов.