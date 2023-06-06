Карпин рассказал об ожиданиях от осеннего сбора сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что осенью национальная команда проведет несколько товарищеских матчей.

«Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно», – сказал Карпин.