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    • Карпин рассказал об ожиданиях от осеннего сбора сборной России

    Карпин рассказал об ожиданиях от осеннего сбора сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что осенью национальная команда проведет несколько товарищеских матчей.

    «Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно», – сказал Карпин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Июньский сбор был отменен из-за отсутствия соперников по контрольным играм в удобные даты.

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    Источник: ТАСС

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    06.06.2023 13:20
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