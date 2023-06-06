Карпин рассказал об ожиданиях от осеннего сбора сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что осенью национальная команда проведет несколько товарищеских матчей.
«Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно», – сказал Карпин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Июньский сбор был отменен из-за отсутствия соперников по контрольным играм в удобные даты.
Источник: ТАСС