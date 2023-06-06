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    • «Мурашки пробежали по коже»: Литвинов – о встрече с фанатами «Спартака»

    «Мурашки пробежали по коже»: Литвинов – о встрече с фанатами «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о встрече с фанатами «Спартака» после матча «Народной Команды» против «Бей Беги» (0:1) в Медиалиге.

    – Какие ощущения от встречи с болельщиками?

    – Самые приятные эмоции! Для нас очень важно находиться близко с фанатами, учитывая все проблемы, которые есть. Болельщики не могут ходить и поддерживать нас в полной мере на играх.

    Такие мероприятия, как сегодня – один из способов пообщаться, покричать вместе с ними. Это очень приятно! Я всегда рад!

    – Ты первый раз был на фанатской трибуне?

    – Да, первый раз. Честно, кайфанул от этого. Когда кричали «Спартак» – ауф», у меня пробежали мурашки по коже. Все понравилось!

    • Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID.
    • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2023 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14661

      playsh 16 часов назад

      К Руслану вопросов нет.Надеюсь,не долго осталось ждать,когда мурашки пробегать будут по коже остальных игроков команды,а у болельщиков - от игры Спартака.Удачи,команда.

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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Руслан провёл хороший сезон. Вряд ли у кого-то из болельщиков к нему есть претензии. А вот рыжий напрягает, когда пытается из него сделать защитника.

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