«Мурашки пробежали по коже»: Литвинов – о встрече с фанатами «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о встрече с фанатами «Спартака» после матча «Народной Команды» против «Бей Беги» (0:1) в Медиалиге.

– Какие ощущения от встречи с болельщиками?

– Самые приятные эмоции! Для нас очень важно находиться близко с фанатами, учитывая все проблемы, которые есть. Болельщики не могут ходить и поддерживать нас в полной мере на играх.

Такие мероприятия, как сегодня – один из способов пообщаться, покричать вместе с ними. Это очень приятно! Я всегда рад!

– Ты первый раз был на фанатской трибуне?

– Да, первый раз. Честно, кайфанул от этого. Когда кричали «Спартак» – ауф», у меня пробежали мурашки по коже. Все понравилось!