Кавазашвили назвал «русского Ибрагимовича», способного играть до 40 лет

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.
«Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.
Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.
Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», – считает Кавазашвили.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»