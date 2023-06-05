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    • Кавазашвили назвал «русского Ибрагимовича», способного играть до 40 лет

    Кавазашвили назвал «русского Ибрагимовича», способного играть до 40 лет

    Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

    «Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.

    Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.

    Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», – считает Кавазашвили.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.06.2023 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      Соболев честь не отдаёт... кому попало

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      Рейтинг: +24

      Belyiccat 49 минут назад

      Дзюба обводит. Не смешите

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      Рейтинг: +3094

      BAIv 7 часов назад

      про бежит это давняя история, сколько лет назад Дзюба мог бегать? продавить, закрыть корпусом, скинуть может, бежать Дзюба не может давно!

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