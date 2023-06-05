Кавазашвили назвал «русского Ибрагимовича», способного играть до 40 лет

Анзор Кавазашвили сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

«Артем Дзюба – русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом.

Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается – самый настоящий универсал.

Соболев, например, не обладает таким послужным списком умений, как Артем. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», – считает Кавазашвили.