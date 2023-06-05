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    Винисиус трогательно попрощался с Бензема

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях пост, посвященный уходу Карима Бензема из мадридского клуба.

    «Бензвини, Винзема... Нас по-разному называли. Но результат всегда был одним и тем же: голы, радость, титулы. Но прежде всего – обучение.

    Когда застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда этого не забуду.

    Я вырос рядом с тобой. Мы выиграли трофеи в Испании, Европе и мире. Я был горд, аплодируя твоему «Золотому мячу».

    Сегодня наш дуэт распадается, но у меня навсегда останутся наши совместные видео, которые будут вдохновлять меня и напоминать о незабываемом времени.

    Карим, мы будем очень скучать по тебе. Спасибо тебе за всe, легенда!» – написал Винисиус.

    • Бензема провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов платить форварду 100 миллионов евро в год.

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    Источник: твиттер Винисиуса Жуниора

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    05.06.2023 21:44
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