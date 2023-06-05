Винисиус трогательно попрощался с Бензема

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях пост, посвященный уходу Карима Бензема из мадридского клуба.

«Бензвини, Винзема... Нас по-разному называли. Но результат всегда был одним и тем же: голы, радость, титулы. Но прежде всего – обучение.

Когда застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда этого не забуду.

Я вырос рядом с тобой. Мы выиграли трофеи в Испании, Европе и мире. Я был горд, аплодируя твоему «Золотому мячу».

Сегодня наш дуэт распадается, но у меня навсегда останутся наши совместные видео, которые будут вдохновлять меня и напоминать о незабываемом времени.

Карим, мы будем очень скучать по тебе. Спасибо тебе за всe, легенда!» – написал Винисиус.