Бускетс сделал заявление после ухода из «Барселоны»

Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что продолжит карьеру за пределами Европы.

«Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено.

Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против «Барселоны» в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью», – заявил 34-летний испанец.