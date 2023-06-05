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    Бускетс сделал заявление после ухода из «Барселоны»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что продолжит карьеру за пределами Европы.

    «Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено.

    Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против «Барселоны» в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью», – заявил 34-летний испанец.

    • Бускетс всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он сыграл 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
    • К хавбеку есть интерес из МЛС и Саудовской Аравии.

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    Источник: The Guardian

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    05.06.2023 21:21
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