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    • «Сборище дилетантов»: Быстров жестко раскритиковал «Спартак»

    «Сборище дилетантов»: Быстров жестко раскритиковал «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что в минувшем сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу московского клуба.

    «Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры.

    Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», – написал Быстров в телеграме.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2639

      ПалкоВводецъ (returned) 7 минут назад

      Макнул Хавчик хряков! Ржу не могу. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21550

      derrik2000 21 минуту назад

      Прав Володя.
      Дилетантизм везде, в т. ч. руководстве чем-либо, кадровой политике, образовании и пр. - беда не только Спартака.
      Всей страны беда...

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      Рейтинг: +4316

      ziborock 27 минут назад

      Быстров: «Я болел за «Спартак»? Верно! Я родом из города Луга Ленинградской области, но и я, и все мои друзья болели за московский клуб.»

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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая 38 минут назад

      А какое сборище хрюкающих дилетантов здесь на сайте отирается, ужос, ужос

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      Рейтинг: +1985

      Suvorov51 53 минуты назад

      А что Вован, ты как будто болеешь за москвичей, а как же любовь к питерской помойке, ты уж лучше топи за питерскую помойку, ты там вырос, а Спартак без таких как ты проживет, не стоит играть на два фронта

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