«Сборище дилетантов»: Быстров жестко раскритиковал «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что в минувшем сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу московского клуба.
«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры.
Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», – написал Быстров в телеграме.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
- Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
- В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова