«Сборище дилетантов»: Быстров жестко раскритиковал «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что в минувшем сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу московского клуба.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры.

Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», – написал Быстров в телеграме.