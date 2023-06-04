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  • Лещук: «Алпатов за три недели дал «Динамо» больше полезной информации, чем мы получили за весь год»

Лещук: «Алпатов за три недели дал «Динамо» больше полезной информации, чем мы получили за весь год»

4 июня 2023, 01:04
9

Вратарь «Динамо» Игорь Лешук вновь упрекнул бывшего главного тренера команды Славишу Йокановича.

«Видел много хейта за моe интервью после «Торпедо», но мало кто в действительности понял его смысл

За ту неделю – за все три недели, пока Павел Алпатов был главным тренером, он дал гораздо больше полезной информации о том, как надо тактически перемещаться, чем мы получили за весь год. Но я согласен, что вопрос, конечно, в другом – в нас, в игроках, в нашей самоотдачи на поле.

Я думаю, что для всех нас это будет уроком, что мы не должны позволять себе выходить на поле с таким отношением», – написал игрок.

  • Йоканович возглавлял «Динамо» до мая.
  • Затем в качестве и.о. команду принял Алпатов.
  • Сейчас «Динамо» ищет нового постоянного тренера.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь Алпатов Павел
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1685831728
Нормально так дал инфы и три поражения подряд
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Ниф-Ниф
1685849635
Дырка даёт оценку тренерам. А сам пропускает все что летит.
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111Hunter111
1685850710
Куда тебе перемещаться, играй в рамке, так хочется выругаться, но не буду
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1685851132
Лёня "Винни Пух" будет главным тренером.
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odessakmv
1685856172
да уж, хреновенько всё в Динамо, один руками машет, другой языком мелет.....
Ответить
eugen-han
1685856194
За эти три недели вроде бы динамо провело худший отрезок всего чемпионата, разве нет??
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Garrincha58
1685858948
Лещук а не стать ли тебе тренером в Дунаме
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Vitaly1960
1685893536
Лещук - не динамовец! Не патриот! Алпатов сдал игру с "Локомативом",заменив отлично игравшего опорника Нормана! Потом из его зоны получили 3 мяча! Не надо нам таких специалистов!
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