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    • Лещук: «Алпатов за три недели дал «Динамо» больше полезной информации, чем мы получили за весь год»

    Лещук: «Алпатов за три недели дал «Динамо» больше полезной информации, чем мы получили за весь год»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лешук вновь упрекнул бывшего главного тренера команды Славишу Йокановича.

    «Видел много хейта за моe интервью после «Торпедо», но мало кто в действительности понял его смысл

    За ту неделю – за все три недели, пока Павел Алпатов был главным тренером, он дал гораздо больше полезной информации о том, как надо тактически перемещаться, чем мы получили за весь год. Но я согласен, что вопрос, конечно, в другом – в нас, в игроках, в нашей самоотдачи на поле.

    Я думаю, что для всех нас это будет уроком, что мы не должны позволять себе выходить на поле с таким отношением», – написал игрок.

    • Йоканович возглавлял «Динамо» до мая.
    • Затем в качестве и.о. команду принял Алпатов.
    • Сейчас «Динамо» ищет нового постоянного тренера.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 1 час назад

      Нормально так дал инфы и три поражения подряд

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