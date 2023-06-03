Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бразилия без Ренана сенсационно вылетела с МЧМ от Израиля

    Израиль в четвертьфинале молодежного чемпионата мира переиграл Бразилию. Основное время завершилось вничью – 1:1.

    В дополнительное время бразильцы забили первыми, но потом дважды пропустили. При счете 3:2 в свою пользу Израиль на 113-й и 115-й минутах не реализовал пенальти.

    • Защитник Бразилии и «Зенита» Роберт Ренан пропускал матч из-за удаления в предыдущей игре.
    • Израиль в полуфинале сыграет с США или Уругваем.
    • Молодежный чемпионат мира (до 20 лет) проходит в Аргентине.

    Новости по теме
    Бразильская конфедерация футбола отреагировала на расистский скандал с участием защитника «Зенита» Ренана
    Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом на молодежном ЧМ 4
    Игрок «Зенита» удалился в 1/8 финала МЧМ 22
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2023 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1560

      balam 47 минут назад

      молодцы еврейцы и играли лучше бразилов.в чем сенсация?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 