Бразилия без Ренана сенсационно вылетела с МЧМ от Израиля

Израиль в четвертьфинале молодежного чемпионата мира переиграл Бразилию. Основное время завершилось вничью – 1:1.
В дополнительное время бразильцы забили первыми, но потом дважды пропустили. При счете 3:2 в свою пользу Израиль на 113-й и 115-й минутах не реализовал пенальти.
- Защитник Бразилии и «Зенита» Роберт Ренан пропускал матч из-за удаления в предыдущей игре.
- Израиль в полуфинале сыграет с США или Уругваем.
- Молодежный чемпионат мира (до 20 лет) проходит в Аргентине.
Источник: «Бомбардир»