Бразилия без Ренана сенсационно вылетела с МЧМ от Израиля

Израиль в четвертьфинале молодежного чемпионата мира переиграл Бразилию. Основное время завершилось вничью – 1:1.

В дополнительное время бразильцы забили первыми, но потом дважды пропустили. При счете 3:2 в свою пользу Израиль на 113-й и 115-й минутах не реализовал пенальти.