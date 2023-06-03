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    Слова Месси после ухода из «ПСЖ»

    Лионель Месси прокомментировал свой уход из «ПСЖ». Парижский клуб объявил о расставании с аргентинцем на официальном сайте.

    «Спасибо клубу, Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем» , – сказал Месси.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    03.06.2023 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyugvvv 3 часа назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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