Слова Месси после ухода из «ПСЖ»

Лионель Месси прокомментировал свой уход из «ПСЖ». Парижский клуб объявил о расставании с аргентинцем на официальном сайте.
«Спасибо клубу, Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем» , – сказал Месси.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: сайт «ПСЖ»