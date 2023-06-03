Слова Месси после ухода из «ПСЖ»

Лионель Месси прокомментировал свой уход из «ПСЖ». Парижский клуб объявил о расставании с аргентинцем на официальном сайте.

«Спасибо клубу, Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем» , – сказал Месси.