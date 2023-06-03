Символическая сборная сезона-2022/23 в Европе по версии Goal

Goal представил собственную версию символической сборной европейского сезона-2022/23.

В нее вошли футболисты «Барселоны», «Ньюкасла», «Наполи», «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «ПСЖ».

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рональд Араухо («Барселона»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й