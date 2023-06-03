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    Символическая сборная сезона-2022/23 в Европе по версии Goal

    Goal представил собственную версию символической сборной европейского сезона-2022/23.

    В нее вошли футболисты «Барселоны», «Ньюкасла», «Наполи», «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссии», «Реала» и «ПСЖ».

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рональд Араухо («Барселона»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»);

    Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Лучшие игроки сезона в Европе по версии Goal: Холанд – 1-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й

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    Источник: Goal

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    03.06.2023 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 7 часов назад

      Что там делают игроки Барселоны

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