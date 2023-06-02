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    Мостовой ответил, готов ли он тренировать «Динамо»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, готов ли он стать тренером «Динамо».

    Динамовцы ищут нового главного тренера после отставки Славиши Йокановича.

    «Конечно, я бы пошeл тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещe учиться, получить бумажку.

    Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло.

    Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит. Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб.

    В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – заявил Мостовой.

    • 12 мая экс-спартаковец подал документы для обучения на тренерскую лицензию.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: RT

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    02.06.2023 00:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 21 час назад

      Так сразу и пригласят в РПЛ. Надо сначала показать свое умение работать.

      0
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      Рейтинг: +25104

      bset 2 июня, 12:33

      Короче не хочет человек работать, а хочет языком трепать. Так бы уже давно ушел в какой-нибудь клуб попроще. А стартовать сразу с РПЛ слишком шикарно.

      0
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      Рейтинг: +10

      PopAmira 2 июня, 10:23

      Мостовой - самый техничный футболист постсоветского пространства

      0
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      Рейтинг: +1886

      Artemka444 2 июня, 09:29

      Горе герой!!!!

      1
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      Рейтинг: +2253

      Красногвардейчик 2 июня, 07:27

      Если нужно, всё приму
      Ссылку, каторгу, тюрьму
      Но желательно в Июле
      И желательно в Крыму(с)))))

      2
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      Рейтинг: +5890

      Дядя Серёжа 2 июня, 05:32

      А ты не плюй в колодец...

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