Мостовой ответил, готов ли он тренировать «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, готов ли он стать тренером «Динамо».

Динамовцы ищут нового главного тренера после отставки Славиши Йокановича.

«Конечно, я бы пошeл тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещe учиться, получить бумажку.

Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло.

Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит. Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб.

В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – заявил Мостовой.