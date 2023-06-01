Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

    Ранее сообщалось, что Акинфеев вошел в состав сборной России образца 2008 года на ретроматч.

    «Игорь Акинфеев не будет участвовать в ретроматче, который планируется провести 15 июня в Санкт-Петербурге», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • Игра намечена на 15 июня.
    • Место проведения – стадион «Петровский».
    • Тренером сборной России будет Гус Хиддинк, «Зенита» – Дик Адвокат.

    Новости по теме
    Слуцкий назвал лучших игроков РПЛ на своих позициях 2
    Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ 5
    РПЛ напомнила о 20-летии со дня дебюта Акинфеева
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2023 18:12
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 20:08

      Все правильно сделал, что отказался. Акинфеев - действующий футболист, зачем ему с пенсионерами в одной команде играть???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 19:43

      его можно было вообще не приглашать этот человек сам себе на уме

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      AZ 1 июня, 19:15

      Как они собираются попасть в Россию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner > AZ 1 июня, 20:10

      Вы об чем это? Россию никто не закрывал. И прилетают, и улетают люди совершенно спокойно. Никаких ограничений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4572

      Эном айс 1 июня, 18:45

      Раз.)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 