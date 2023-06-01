Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

Ранее сообщалось, что Акинфеев вошел в состав сборной России образца 2008 года на ретроматч.

«Игорь Акинфеев не будет участвовать в ретроматче, который планируется провести 15 июня в Санкт-Петербурге», – сообщил источник «Р-Спорт».

Игра намечена на 15 июня.

Место проведения – стадион «Петровский».

Тренером сборной России будет Гус Хиддинк, «Зенита» – Дик Адвокат.

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