Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Все правильно сделал, что отказался. Акинфеев - действующий футболист, зачем ему с пенсионерами в одной команде играть???
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.
Ранее сообщалось, что Акинфеев вошел в состав сборной России образца 2008 года на ретроматч.
«Игорь Акинфеев не будет участвовать в ретроматче, который планируется провести 15 июня в Санкт-Петербурге», – сообщил источник «Р-Спорт».
- Игра намечена на 15 июня.
- Место проведения – стадион «Петровский».
- Тренером сборной России будет Гус Хиддинк, «Зенита» – Дик Адвокат.
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