Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

Ранее сообщалось, что Акинфеев вошел в состав сборной России образца 2008 года на ретроматч.

«Игорь Акинфеев не будет участвовать в ретроматче, который планируется провести 15 июня в Санкт-Петербурге», – сообщил источник «Р-Спорт».