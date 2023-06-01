Акинфеев отказался участвовать в ретроматче «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.
Ранее сообщалось, что Акинфеев вошел в состав сборной России образца 2008 года на ретроматч.
«Игорь Акинфеев не будет участвовать в ретроматче, который планируется провести 15 июня в Санкт-Петербурге», – сообщил источник «Р-Спорт».
- Игра намечена на 15 июня.
- Место проведения – стадион «Петровский».
- Тренером сборной России будет Гус Хиддинк, «Зенита» – Дик Адвокат.
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Источник: «Р-Спорт»