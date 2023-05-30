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    Червиченко предложил выдать Промесу украинский паспорт

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о привлечении полузащитника Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

    «Не зря я всегда говорил, что этот персонаж мне неприятен! Может ему лучше украинский паспорт дать?! Там такой объем в верхних эшелонах весьма актуален.

    Не удивлен такому от Промеса», – сказал Червиченко.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      Таврида 11 минут назад

      Наоборот, надо Промесу какой-нибудь орден вручить, подрывает же боеспособность вероятного противника.

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      Рейтинг: +14928

      Алексей З 16 минут назад

      Этому жиртресу надо украинский паспорт выдать , тем более и фамилия подходящая.

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