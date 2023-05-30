Червиченко предложил выдать Промесу украинский паспорт

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о привлечении полузащитника Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

«Не зря я всегда говорил, что этот персонаж мне неприятен! Может ему лучше украинский паспорт дать?! Там такой объем в верхних эшелонах весьма актуален.

Не удивлен такому от Промеса», – сказал Червиченко.