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    • Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

    Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    – Можете сказать, что во второй части сезона у Абаскаля не задалось?

    – Я говорил о его уровне ещe в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них всe хорошо, всe в порядке.

    – Может прерваться его карьера в Москве.

    – Поверьте, он не расстроится. Уедут и всe – у них всe хорошо. Вернутся в Европу – будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В «Торпедо» тоже пришeл ноунейм какой-то. Теперь вылетели и он говорит, что никуда не уедет.

    Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмeт? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают.

    • Абаскаль в клубе с лета.
    • Зимой он продлил контракт до 2025 года.
    • «Спартак» борется за серебро в РПЛ.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      Александр.Т. 2 минуты назад

      А что у него плохо то , да Спартак провалил весну ну и так же Ростов и Динамо провалили , весной можно назвать два клуба кто хорошо провел это ЦСКА и Локомотив

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      Рейтинг: +14915

      Алексей З 21 минуту назад

      Санёк , Абаскаль работает, в самом популярном клубе страны . Это уже что-то.
      Ты вот точно никому кроме подгазпромовским медиа нах не нужен.
      Тебя глупого держат только из за огульной критике Спартака, как и Канчельскиса и многих подобных. Вы совесть продали , от этого и отношение к вам специфическое.
      Абаскалю пожелаем удачи и смотрим в будущее с надеждой.

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