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  • Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

30 мая 2023, 10:44
6

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

– Можете сказать, что во второй части сезона у Абаскаля не задалось?

– Я говорил о его уровне ещe в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них всe хорошо, всe в порядке.

– Может прерваться его карьера в Москве.

– Поверьте, он не расстроится. Уедут и всe – у них всe хорошо. Вернутся в Европу – будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В «Торпедо» тоже пришeл ноунейм какой-то. Теперь вылетели и он говорит, что никуда не уедет.

Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмeт? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают.

  • Абаскаль в клубе с лета.
  • Зимой он продлил контракт до 2025 года.
  • «Спартак» борется за серебро в РПЛ.

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Александр.Т.
1685434522
А что у него плохо то , да Спартак провалил весну ну и так же Ростов и Динамо провалили , весной можно назвать два клуба кто хорошо провел это ЦСКА и Локомотив , говорить что тренер динамо не виноват в провале что Динамо сейчас 7 и выше 6 уже не подымиться и гнать при этом на тренера Спартака который ниже 4не опуститься ))) и может стать вторым
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SLADE2019
1685437063
Сомневаюсь в наличии вообще данного интервью. Берут и заново приводят слова Мостового об Абаскале. В них уже никогда ничего нового не будет. Вместе с тем, из данного интервью понятно, почему Спартак буксует - тренер не ахти. А то, глаза голодные. Абаскаль, безусловно в Европе невостребованный тренер и если бы не политика Спартака, вернее его руководства по подбору тренеров, то он бы и в Спартаке бы не оказался. С другой стороны, Тедеско карьеру сделали, может и Абаскаль возглавит после нас какую-нибудь статусную сборную?
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jek718875
1685438664
Это говорит человек,за которым в Европе выстроилась очередь
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VVM1964
1685445981
Тебе бы о своем уровне позаботиться - превратился в гнусного т в и з д а б о л а !!! (((
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Bozigit
1685448698
Угомонись . Команда идёт в лидерах
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