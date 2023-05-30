Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

– Можете сказать, что во второй части сезона у Абаскаля не задалось?

– Я говорил о его уровне ещe в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них всe хорошо, всe в порядке.

– Может прерваться его карьера в Москве.

– Поверьте, он не расстроится. Уедут и всe – у них всe хорошо. Вернутся в Европу – будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В «Торпедо» тоже пришeл ноунейм какой-то. Теперь вылетели и он говорит, что никуда не уедет.

Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмeт? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают.