Мостовой: «Абаскаль никому не нужен в Европе – я говорил о его уровне ещe в начале сезона»

А что у него плохо то , да Спартак провалил весну ну и так же Ростов и Динамо провалили , весной можно назвать два клуба кто хорошо провел это ЦСКА и Локомотив
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
– Можете сказать, что во второй части сезона у Абаскаля не задалось?
– Я говорил о его уровне ещe в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них всe хорошо, всe в порядке.
– Может прерваться его карьера в Москве.
– Поверьте, он не расстроится. Уедут и всe – у них всe хорошо. Вернутся в Европу – будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В «Торпедо» тоже пришeл ноунейм какой-то. Теперь вылетели и он говорит, что никуда не уедет.
Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмeт? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают.
- Абаскаль в клубе с лета.
- Зимой он продлил контракт до 2025 года.
- «Спартак» борется за серебро в РПЛ.