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    • В «Реале» сомневаются, что Бензема останется в команде: ему предложили 200 миллионов в Саудовской Аравии

    В «Реале» сомневаются, что Бензема останется в команде: ему предложили 200 миллионов в Саудовской Аравии

    Будущее нападающего Карима Бензема в «Реале» находится под вопросом.

    В клубе обратили внимание, что поведение 35-летнего француза изменилось в последнее время – он стал более замкнутым.

    В «Реале» сомневаются, что форвард останется в команде, поскольку ему поступило очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.

    Там Бензема сможет заработать 200 миллионов евро за два года без учета доходов за имиджевые права и рекламу.

    Также футболисту обещают возможность создать школу для детей под своим брендом и сделать его послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

    Внутри «Реала» не исключают, что Бензема всерьез раздумывает над саудовским предложением, и это в том числе отвлекало его в финальной части сезона.

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    Источник: Relevo

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