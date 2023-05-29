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    В «Локомотиве» рассказали о новой зарплате Дзюбы

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

    • «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией пролонгации еще на сезон.
    • 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

    «Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем (с продлением контракта) не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились.

    Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», – сказал Ульянов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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