Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто до начала сезона сказал бы, что мы будем в топ‑5 РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на попадание в пятерку лучших команд РПЛ.
- После победы над «Ахматом» (3:2) ростовчане уже не опустятся ниже 4-го места.
- У них есть шансы финишировать на 2-й строчке.
- В заключительном туре РПЛ «Ростов» встретится с ЦСКА.
«Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший.
Я еще не говорю о логистике, а по команде, которая у нас есть, я бы не поверил.
Игра с ЦСКА? Концовку сезона проводим без Комличенко и Осипенко, до этого были без Уткина, Чернова и Полоза, сейчас без Глебова из‑за карточки, куда уж хуже.
Всегда нужно рассчитывать на победу», – сказал Карпин.
Источник: «Матч ТВ»