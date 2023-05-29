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    • Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто до начала сезона сказал бы, что мы будем в топ‑5 РПЛ»

    Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто до начала сезона сказал бы, что мы будем в топ‑5 РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на попадание в пятерку лучших команд РПЛ.

    • После победы над «Ахматом» (3:2) ростовчане уже не опустятся ниже 4-го места.
    • У них есть шансы финишировать на 2-й строчке.
    • В заключительном туре РПЛ «Ростов» встретится с ЦСКА.

    «Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший.

    Я еще не говорю о логистике, а по команде, которая у нас есть, я бы не поверил.

    Игра с ЦСКА? Концовку сезона проводим без Комличенко и Осипенко, до этого были без Уткина, Чернова и Полоза, сейчас без Глебова из‑за карточки, куда уж хуже.

    Всегда нужно рассчитывать на победу», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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