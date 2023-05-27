Журналист Алейшо дал отрицательную характеристику новичку «Зенита» Ду Кейросу

Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо оценил новичка «Зенита» Ду Кейроса. Полузащитник присоединится к команде летом.
«Мне не очень нравится, как он играет. Густаво Мантуан гораздо лучше. Не считаю, что Кейрос усилит команду, это не уровень «Зенита». Он слабее Далера Кузяева, Мантуана. Даже болельщики «Коринтианса» говорят, что он не очень», – сказал Алейшо.
- 23-летний игрок перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.
- В сезоне Серии А Ду Кейрос провел 3 игры из 7 возможных.
- Игрок стоит 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова