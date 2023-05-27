Журналист Алейшо дал отрицательную характеристику новичку «Зенита» Ду Кейросу

Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо оценил новичка «Зенита» Ду Кейроса. Полузащитник присоединится к команде летом.

«Мне не очень нравится, как он играет. Густаво Мантуан гораздо лучше. Не считаю, что Кейрос усилит команду, это не уровень «Зенита». Он слабее Далера Кузяева, Мантуана. Даже болельщики «Коринтианса» говорят, что он не очень», – сказал Алейшо.