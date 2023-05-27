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    • Журналист Алейшо дал отрицательную характеристику новичку «Зенита» Ду Кейросу

    Журналист Алейшо дал отрицательную характеристику новичку «Зенита» Ду Кейросу

    Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо оценил новичка «Зенита» Ду Кейроса. Полузащитник присоединится к команде летом.

    «Мне не очень нравится, как он играет. Густаво Мантуан гораздо лучше. Не считаю, что Кейрос усилит команду, это не уровень «Зенита». Он слабее Далера Кузяева, Мантуана. Даже болельщики «Коринтианса» говорят, что он не очень», – сказал Алейшо.

    • 23-летний игрок перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.
    • В сезоне Серии А Ду Кейрос провел 3 игры из 7 возможных.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    27.05.2023 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4531

      Spirit_78 1 час назад

      На правах свободного агента - значит, риск нулевой. Если что-то не так - уедет обратно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18463

      paracetamol 1 час назад

      Дык он же защитник, как его можно с Мантуаном сравнивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Solist345345 1 час назад

      Ничего, для нашего болота будет топчик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17582

      Garrincha58 2 часа назад

      ещё один лавочник

      0
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