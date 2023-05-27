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    • Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

    Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

    Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не вылетит из топ-3 чемпионата России.

    «Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, ещe есть интерес, борьба за второе место.

    «Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
    • Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
    • ЦСКА опережает спартаковцев на 1 очко, «Ростов» отстает на 3, «Ахмат» – на 4.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +616

      FCSpartakM 32 минуты назад

      Сцы в глаза, скажет божья роса. В каком месте Спартак не наиграл на победу? У меня даже другой вопрос, с чего кони должны были в этом матче заслужить хотя бы очко?

      0
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      Рейтинг: +17572

      Garrincha58 1 час назад

      прогнозист фиговый всё мечтает тренером стать но талантов нет остались только прогнозы

      0
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      Рейтинг: +1955

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот Андрюша и успокоился, если честно то для Спартака и 3 место успех, ну а займет второе еще лучше, у лейтенантов позиция получше, ну а там как Бог даст, жаль что Ростов провалил, но это уже дело внутреннее команды, что то пошло не так

      0
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      Рейтинг: +13909

      R_a_i_n 2 часа назад

      Это в каком месте незаслуженно? В том месте, где чистый гол не засчитан?

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