Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не вылетит из топ-3 чемпионата России.
«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, ещe есть интерес, борьба за второе место.
«Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
- Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
- ЦСКА опережает спартаковцев на 1 очко, «Ростов» отстает на 3, «Ахмат» – на 4.
Источник: «Чемпионат»