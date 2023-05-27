Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не вылетит из топ-3 чемпионата России.

«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, ещe есть интерес, борьба за второе место.

«Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», – сказал Канчельскис.