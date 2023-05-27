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  • Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Канчельскис спрогнозировал итоговое место «Спартака» в РПЛ

27 мая 2023, 14:53
6

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не вылетит из топ-3 чемпионата России.

«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, ещe есть интерес, борьба за второе место.

«Ростов» есть, «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
  • Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
  • ЦСКА опережает спартаковцев на 1 очко, «Ростов» отстает на 3, «Ахмат» – на 4.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1685190136
Это в каком месте незаслуженно? В том месте, где чистый гол не засчитан?
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Garrincha58
1685195596
прогнозист фиговый всё мечтает тренером стать но талантов нет остались только прогнозы
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FCSpartakM
1685197289
Сцы в глаза, скажет божья роса. В каком месте Спартак не наиграл на победу? У меня даже другой вопрос, с чего кони должны были в этом матче заслужить хотя бы очко?
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шахта Заполярная
1685207087
Как хорошо начал про вшивых и такую хреновину сегодня сказал. Спартак должен был выиграть 3 - 1 и это не заслужено? Ты кончита или матч не смотрел или дурень.
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Freyd
1685211724
Ванга блин
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Николай Викторович
1685372762
Пищивики будут на 4 месте
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