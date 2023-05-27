Абаскаль скорректировал планы «Спартака» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласовал покупку центрального защитника предстоящим летом.
Поиском нужного футболиста на эту позицию занимается агент испанского специалиста Тим Мешедер.
Ранее Абаскаль требовал подписать опорного полузащитника, атакующего хавбека и левоногого быстрого форварда.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
- Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
- Сообщалось, что бюджет клуба на следующий сезон составит 12 миллиардов рублей.
Источник: Metaratings