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    • Абаскаль скорректировал планы «Спартака» на летнее трансферное окно

    Абаскаль скорректировал планы «Спартака» на летнее трансферное окно

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласовал покупку центрального защитника предстоящим летом.

    Поиском нужного футболиста на эту позицию занимается агент испанского специалиста Тим Мешедер.

    Ранее Абаскаль требовал подписать опорного полузащитника, атакующего хавбека и левоногого быстрого форварда.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
    • Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
    • Сообщалось, что бюджет клуба на следующий сезон составит 12 миллиардов рублей.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +821

      k611 1 час назад

      Нужен игрок умеющий бить штрафные. Как в своё время Алекс или Фернандо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 > k611 11 минут назад

      Тоже верно. Как это так, что такового в клубе нет. У аутсайдеров даже имеются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2373

      CSKA471 2 часа назад

      А позор всего Российского футбола дельфина-свина куда девать будут?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      timon2401 > CSKA471 48 минут назад

      а чем он российский футбол то опозорил??? перед бразилой потрусил? так видно было за что! многие пишут что Роша то ещё чмо на поле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2488

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Летом хряки снова станут королями товарняков и заработают очередную жестяную банку или картонный кубок. А потом опять начнутся трудовые будни, где их будут драть все кому не лень. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14858

      Алексей З 2 часа назад

      Вопрос по Зинковскому, зачем брали на позицию Промеса и прошлёпали левшу Пиняева.
      Нужны атакующие полузащитники умеющие играть в позиционную атаку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 3 часа назад

      Посмотрим, что нам предложит к началу следующего сезона Мешедер. Нужен еще и вратарь (Максименко и Селихова на продажу). Двух опорников нужно приобретать. И это, как минимум

      0
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      Рейтинг: +14858

      Алексей З > SLADE2019 2 часа назад

      Литвинов , Умяров , Мартинс , Пруцев , Зобнин
      . Ещё два не много ли ?

      0
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      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 > Алексей З 49 минут назад

      Нет, в самый раз. Всех, кроме Пруцева на продажу. Согласись.

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      Рейтинг: +22571

      Persona_non_Grata > Алексей З 27 минут назад

      Мартинс вроде как уходить собрался, Умярова вроде как на продажу. Остаются трое, но вот периодически качество игры каждого вызывает нарекания ...

      0
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