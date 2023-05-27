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  • Абаскаль скорректировал планы «Спартака» на летнее трансферное окно

Абаскаль скорректировал планы «Спартака» на летнее трансферное окно

27 мая 2023, 09:18
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласовал покупку центрального защитника предстоящим летом.

Поиском нужного футболиста на эту позицию занимается агент испанского специалиста Тим Мешедер.

Ранее Абаскаль требовал подписать опорного полузащитника, атакующего хавбека и левоногого быстрого форварда.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 28 туров.
  • Им осталось сыграть с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).
  • Сообщалось, что бюджет клуба на следующий сезон составит 12 миллиардов рублей.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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SLADE2019
1685169668
Посмотрим, что нам предложит к началу следующего сезона Мешедер. Нужен еще и вратарь (Максименко и Селихова на продажу). Двух опорников нужно приобретать. И это, как минимум
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CSKA471
1685173521
А позор всего Российского футбола дельфина-свина куда девать будут?
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k611
1685175050
Нужен игрок умеющий бить штрафные. Как в своё время Алекс или Фернандо.
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