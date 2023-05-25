Пять игроков «Челси» попали в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2022/23.
Худшим трансфером стал переход нападающего Ришарлисона из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.
Сразу пять футболистов «Челси» попали в топ-10 антирейтинга.
Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal:
- Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 млн евро).
- Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн).
- Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 млн).
- Михаил Мудрик (из «Шахтeра» в «Челси», 70 млн).
- Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форрест», бесплатно).
- Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 млн).
- Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда).
- Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», 12 млн).
- Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси», 38 млн).
- Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», 56,2 млн).
Источник: Goal