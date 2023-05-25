Пять игроков «Челси» попали в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2022/23.

Худшим трансфером стал переход нападающего Ришарлисона из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.

Сразу пять футболистов «Челси» попали в топ-10 антирейтинга.

Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal: