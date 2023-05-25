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    • Пять игроков «Челси» попали в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

    Пять игроков «Челси» попали в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

    Портал Goal составил рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2022/23.

    Худшим трансфером стал переход нападающего Ришарлисона из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.

    Сразу пять футболистов «Челси» попали в топ-10 антирейтинга.

    Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal:

    1. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 млн евро).
    2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн).
    3. Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 млн).
    4. Михаил Мудрик (из «Шахтeра» в «Челси», 70 млн).
    5. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форрест», бесплатно).
    6. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 млн).
    7. Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда).
    8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», 12 млн).
    9. Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси», 38 млн).
    10. Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», 56,2 млн).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12525

      DeStar 37 минут назад

      Это насколько нужно быть дном, чтобы перейти за бесплатно в другой клуб и попасть в список худших))
      это я про лингарда)

      0
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      Рейтинг: +1407

      Таврида 58 минут назад

      Яркий итог провала Челси эпохи "после Абрамовича". Еще Фофана забыли...

      0
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