Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Инвестор «Химок»: «У нас нет конкурентов в Первой лиге – досрочно вернемся в РПЛ»

Инвестор «Химок»: «У нас нет конкурентов в Первой лиге – досрочно вернемся в РПЛ»

25 мая 2023, 07:45
8

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уверен, что его клуб через год вернется в РПЛ.

– Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

– Конечно. У нас нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ.

Мы и выйдем. Наш вылет в этом году – стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.

  • «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе 3 сезона.
  • Также из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Химки
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1684995464
Ха ха что он там курит то!!!
Ответить
Дядя Серёжа
1684996658
Выходит вам лафа? Или Уфа?
Ответить
САДЫЧОК
1685010178
Главный инвестор - это бюджет государства ! Садыгов менеджер , причём Неуспешный , в футбольном плане.
Ответить
Enter2006
1685113673
Что ты там 3,14здаболишь прораб хренов? Иди на стройку урюков гоняй, футбол - не твоё. Обещальщик куев. То "я уверен что останемся в РПЛ", то теперь "досрочно вернемся в РПЛ". Обосрал клуб урод. Иди открывай собственный ФК "МостСтройОтели Инвест" и выпускай туда своего сыночка. Пона3,14здил денег в своё время и думаешь что Химки твой клуб ещё, менеджер куев.
Ответить
Ziklop
1685117645
ты купишь судей , связи остались!
Ответить
янераб
1685206561
на народные деньги можно втирать лохам всё, что угодно... На верху полно таких, а буквально все...
Ответить
odessakmv
1685744320
без Юрана!?! вряд ли... и, да, объясните этим сынам ишака, что занять нужно первой место вверху таблицы, а не наоборот, а то он до сих пор не понимает
Ответить
Главные новости
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+