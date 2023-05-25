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    • Инвестор «Химок»: «У нас нет конкурентов в Первой лиге – досрочно вернемся в РПЛ»

    Инвестор «Химок»: «У нас нет конкурентов в Первой лиге – досрочно вернемся в РПЛ»

    Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уверен, что его клуб через год вернется в РПЛ.

    – Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

    – Конечно. У нас нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ.

    Мы и выйдем. Наш вылет в этом году – стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

    Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.

    • «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе 3 сезона.
    • Также из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5847

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Выходит вам лафа? Или Уфа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14811

      Алексей З 32 минуты назад

      Глядя с каким успехом проходят лицензирование команды из регионов, можно в РПЛ вернуться и не играя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Artemka444 51 минуту назад

      Ха ха что он там курит то!!!

      1
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