Инвестор «Химок»: «У нас нет конкурентов в Первой лиге – досрочно вернемся в РПЛ»

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уверен, что его клуб через год вернется в РПЛ.

– Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

– Конечно. У нас нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ.

Мы и выйдем. Наш вылет в этом году – стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.