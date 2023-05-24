Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Посмотрите гребаный VAR!»: КДК может дисквалифицировать Зделара за слова после дерби

    «Посмотрите гребаный VAR!»: КДК может дисквалифицировать Зделара за слова после дерби

    КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Сашу Зделара по итогам матча со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

    После игры сербский футболист выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева.

    «Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть VAR, гребаный VAR!» – кричал Зделар в подтрибунном помещении.

    • КДК РФС рассмотрит непристойный жест Александра Соболева в дерби с ЦСКА.
    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    Новости по теме
    КДК наказал Зделара за слова «гребаный VAR» 2
    В ЦСКА прокомментировали новость о желании Зделара уйти из клуба 1
    «Бешикташ» сделал предложение ЦСКА по Зделару. Серб хочет уйти (Fotospor) 5
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +466

      cska1948 3 часа назад

      Действительно странно. По регламенту ВАР должен проверить правомочность прямой КК, но этого не сделал. Вопрос, а что те, кто сидел на ВАРЕ останутся без наказания?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 