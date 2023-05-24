«Посмотрите гребаный VAR!»: КДК может дисквалифицировать Зделара за слова после дерби

КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Сашу Зделара по итогам матча со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

После игры сербский футболист выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева.

«Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть VAR, гребаный VAR!» – кричал Зделар в подтрибунном помещении.