«Посмотрите гребаный VAR!»: КДК может дисквалифицировать Зделара за слова после дерби

КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Сашу Зделара по итогам матча со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.
После игры сербский футболист выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева.
«Почему вы показали две красные? Вы можете посмотреть VAR, гребаный VAR!» – кричал Зделар в подтрибунном помещении.
- КДК РФС рассмотрит непристойный жест Александра Соболева в дерби с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова