«Посылал всех ***»: Кушанашвили – об игре Ещенко в Медиалиге

Журналист, сотрудник медийной команды «Родины» Отар Кушанашвили рассказал, как играет за команду «Бей Беги» бывший защитник сборной России Андрей Ещенко.
«Ещенко играл за «Бей Беги» [в минувшие выходные]. Отметился только тем, что посылал всех *** [нафиг]» – сказал Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.
- «Бей Беги» курирует капитан «Спартака» Георгий Джикия.
- Сейчас Ещенко – заместитель технического директора академии «Спартака».
- С москвичами он брал чемпионство.
Источник: «Бомбардир»