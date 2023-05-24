«Посылал всех ***»: Кушанашвили – об игре Ещенко в Медиалиге

Журналист, сотрудник медийной команды «Родины» Отар Кушанашвили рассказал, как играет за команду «Бей Беги» бывший защитник сборной России Андрей Ещенко.

«Ещенко играл за «Бей Беги» [в минувшие выходные]. Отметился только тем, что посылал всех *** [нафиг]» – сказал Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.