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    «Посылал всех ***»: Кушанашвили – об игре Ещенко в Медиалиге

    Журналист, сотрудник медийной команды «Родины» Отар Кушанашвили рассказал, как играет за команду «Бей Беги» бывший защитник сборной России Андрей Ещенко.

    «Ещенко играл за «Бей Беги» [в минувшие выходные]. Отметился только тем, что посылал всех *** [нафиг]» – сказал Кушанашвили на видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.

    • «Бей Беги» курирует капитан «Спартака» Георгий Джикия.
    • Сейчас Ещенко – заместитель технического директора академии «Спартака».
    • С москвичами он брал чемпионство.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18451

      paracetamol 5 минут назад

      Он же беспризорник, ему можно!

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      Рейтинг: +3032

      шахта Заполярная 51 минуту назад

      А куда тебя еще можно послать, только по проторенной дороге.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Всех, значит и Кушанишвили... и пошёл?

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      Рейтинг: +278

      Марк Аврелий! 2 часа назад


      Прав Ещенко ...ИБО!!!
      Жизнь, что лошадь
      Бери за узду
      Не охай и не ахай
      По возможности посылай всех в п****
      Иначе пошлют тебя на х**

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