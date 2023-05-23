Уткин дал инсайд по поводу тренерской карьеры Слуцкого

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что Леонид Слуцкий может летом вернуться к работе.
«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне.
И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
- При нем казанцы вылетели из РПЛ.
- Тренер с ЦСКА 3 раза становился чемпионом России.
- С 2015 по 2016 год он возглавлял национальную сборную.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина