Уткин дал инсайд по поводу тренерской карьеры Слуцкого

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что Леонид Слуцкий может летом вернуться к работе.

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне.

И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», – написал Уткин в своем телеграм-канале.