«Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»: Изидор – о русском языке

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил, занимается ли он изучением русского языка.
«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха.
Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», – сказал 22-летний француз.
- Изидор в «Локо» с января 2022 года.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Он хотел приостановить контракт с клубом, но новые поправки ФИФА сорвали его планы.
Источник: «РБ Спорт»