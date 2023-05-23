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    • «Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»: Изидор – о русском языке

    «Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»: Изидор – о русском языке

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил, занимается ли он изучением русского языка.

    «Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха.

    Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», – сказал 22-летний француз.

    • Изидор в «Локо» с января 2022 года.
    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
    • Он хотел приостановить контракт с клубом, но новые поправки ФИФА сорвали его планы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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