«Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»: Изидор – о русском языке

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил, занимается ли он изучением русского языка.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха.

Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», – сказал 22-летний француз.