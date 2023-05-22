Изидор хотел приостановить контракт с «Локомотивом»: новые поправки ФИФА сорвали его планы

Нападающий Вильсон Изидор намерен уйти из «Локомотива», но теперь это возможно только в случае договоренности с московским клубом.

«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», – сообщил источник «Чемпионата».