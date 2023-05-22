Изидор хотел приостановить контракт с «Локомотивом»: новые поправки ФИФА сорвали его планы

Нападающий Вильсон Изидор намерен уйти из «Локомотива», но теперь это возможно только в случае договоренности с московским клубом.
«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», – сообщил источник «Чемпионата».
- ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам команд РПЛ приостанавливать контракты.
- 22-летний Изидор в «Локо» с января 2022 года.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
Источник: «Чемпионат»