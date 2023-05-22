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    • Изидор хотел приостановить контракт с «Локомотивом»: новые поправки ФИФА сорвали его планы

    Изидор хотел приостановить контракт с «Локомотивом»: новые поправки ФИФА сорвали его планы

    Нападающий Вильсон Изидор намерен уйти из «Локомотива», но теперь это возможно только в случае договоренности с московским клубом.

    «Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», – сообщил источник «Чемпионата».

    • ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам команд РПЛ приостанавливать контракты.
    • 22-летний Изидор в «Локо» с января 2022 года.
    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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