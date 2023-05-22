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    • ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам команд РПЛ приостанавливать контракты

    ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам команд РПЛ приостанавливать контракты

    ФИФА объявила о продлении разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ.

    По новым правилам ФИФА разрешение не распространяется на:

    • Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
    • Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
    • Иностранных игроков и тренеров, контракты которых с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12210

      BRO_football 14 минут назад

      Вот это уже правильное решение

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      Рейтинг: +14746

      Алексей З 50 минут назад

      Логично, у вас год был.

      0
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      Рейтинг: +918

      7:1 2 часа назад

      а, ну вот теперь ок. я про малкома и клаудиньо, в первую очередь, которые продлили до 2027. так что доставайте ваши тугие кошельки. шейх мансур из псжoпы, ты же читаешь комменты здесь? говорю - кошелёк свой расчехляй!

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