ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам команд РПЛ приостанавливать контракты

Вот это уже правильное решение
ФИФА объявила о продлении разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ.
По новым правилам ФИФА разрешение не распространяется на:
- Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
- Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
- Иностранных игроков и тренеров, контракты которых с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.