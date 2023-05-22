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    • ФИФА объявила о продлении разрешения иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

    ФИФА объявила о продлении разрешения иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

    ФИФА сообщила о продлении опции, разрешающей легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ.

    Разрешение распространяется на футболистов, которые решили покинуть команды РПЛ и УПЛ в прошлом году ввиду своих убеждений.

    Для продления приостановки контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года легионерам необходимо уведомить свой клуб до 1 июля 2023 года.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68097

      portero 1 час назад

      Сколько поездок совершили наши чинуши для продвижения хоть какого-нибудь вопроса в ФИФА и УЕФА ???? Наверное группами по 50 человек ежедневно катались по Европе и предрасходы на рестораны семизначные....

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      Рейтинг: +854

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...3,14дарасы ФИФА.

      1
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