ФИФА объявила о продлении разрешения иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Сколько поездок совершили наши чинуши для продвижения хоть какого-нибудь вопроса в ФИФА и УЕФА ???? Наверное группами по 50 человек ежедневно катались по Европе и предрасходы на рестораны семизначные....
ФИФА сообщила о продлении опции, разрешающей легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ.
Разрешение распространяется на футболистов, которые решили покинуть команды РПЛ и УПЛ в прошлом году ввиду своих убеждений.
Для продления приостановки контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года легионерам необходимо уведомить свой клуб до 1 июля 2023 года.