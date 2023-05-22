ФИФА объявила о продлении разрешения иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

ФИФА сообщила о продлении опции, разрешающей легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ.

Разрешение распространяется на футболистов, которые решили покинуть команды РПЛ и УПЛ в прошлом году ввиду своих убеждений.

Для продления приостановки контракта с российской или украинской командой до июня 2024 года легионерам необходимо уведомить свой клуб до 1 июля 2023 года.